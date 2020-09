HÄSELGEHR (rei). Am 11. November 2019 gab es in Häselgehr Brandalarm. Ein altes landwirtschaftliches Gebäude unmittelbar an der Lechtalstraße hatte Feuer gefangen. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen, das Gebäude war aber nicht zu retten. Diverse Aufräum- und Sicherungsmaßnahmen wurden in der Folge getätigt, die Brandruine kurz vor der Lechbrücke erinnerte aber bis jetzt an das Ereignis. Groß ist nun die Freude im Tal, dass die verkohlten Holzbalken und das Mauerwerk entfernt werden. Die Arbeiten dafür wurden diese Woche begonnen. Wie die Fläche künftig genutzt wird, ist in der Gemeinde nicht bekannt.