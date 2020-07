NESSELWÄNGLE (eha). Am Sonntag, den 12. Juli 2020 gegen 15:20 Uhr lenkte ein 65-jähriger Deutscher ein Motorrad in Nesselwängle auf der B 199 von Weißenbach in Richtung Tannheim. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Mann aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, und streifte seitlich einen entgegenkommenden Pkw. Der Biker stürzte und kam auf einem Wirtschaftsweg zu liegen. Er wurde schwer verletzt mit der Rettung in das BKH Reutte eingeliefert. Der deutsche Lenker (49) sowie drei im Pkw mitfahrende Personen blieben unverletzt.