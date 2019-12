Neuwahlen beim TVB-Lechtal – Baldauf weiter Obmann

ELBIGENALP (filo). Kurz vor Weihnachten fanden bei der Vollversammlung des TVB Lechtal auch die planmäßigen Neuwahlen des Vorstandes und des Aufsichtsrat statt. Es gibt zwar einige neue Gesichter, die sich künftig um die touristischen Belange von Forchach bis Steeg und den Seitentälern Hinterhornbach, Pfafflar, Gramais und Kaisers kümmern werden, Überraschungen an der Spitze gab es aber keine. So wurde Marc Baldauf aus Elbigenalp wieder zum Obmann im Tourismusverband Lachtal gewählt, ihm zur Seite steht weiterhin sein bisheriger Stellvertreter Norbert Obwegeser aus Steeg. Neu im Dreiervorstand ist Andreas Witting aus Elmen, der für den Stanzacher Bürgermeister Hanspeter Außerhofer, der sich nicht mehr der Wahl stellte, nachrückte und das Amt des zweiten Stellvertreter übernimmt. Ebenfalls neu in den sechsköpfigen Vorstand wurden Jürgen Schedler aus Bach und Christoph Eisnecker aus Hinterhornbach gewählt, weiterhin mit dabei bleibt Roland Scheidle aus Gramais. Als Vorsitzender des Aufsichtsrates wurde Christian Hammerle nominiert, sein Stellvertreter ist Armin Knittel aus Elbigenalp. Die Wahlen wurden, nachdem heuer auch im Lechtal erstmals die neuen Richtlinien des Landes zur Geltung kamen, von Dr. Susanne Jungmann-Karl als Vertreterin des Landes abgehalten und überwacht.



Statistik zeigt nach oben.

In den Berichten von Obmann Marc Baldauf und dem Geschäftsführer Michael Kohler war ein klarer Aufwärtstrend in den Nächtigungszahlen heraus zu hören. „Zugpferde sind natürlich der Lechweg im Sommer und der Zusammenschluss mit Warth-Lech im Winter“, betont Marc Baldauf in seinen Ausführungen. „Aber auch viele kleinere Projekte die in den einzelnen Orten verwirklicht wurden, trugen zum positiven Trend im gesamten Tal bei“, ergänzt Geschäftsführer Michael Kohler. Aber auch für die Zukunft haben die Lechtaler einiges vor, so zum Beispiel die Verwirklichung des Radwegenetzes bis Augsburg. „Weiterhin Bestand soll auch die Lechtal Activ-Card haben, die den Gästen neben dem bewährten Busnetz viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung im Tal und darüber hinaus bietet“, sagt Kohler.