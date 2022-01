Die Bezirksrennen alpin und nordisch im Winter 2021/22 starten mit ein paar Änderungen.

So ist auch der Name „PLANSEE-Cup neu, unter dem die Bezirksrennen künftig durchgeführt werden (früher Bezirkscup).

Mit der „Plansee Holding AG“ konnte ein großer Unterstützer des Sports für die kommenden Jahre ins Boot geholt werden.

Der heimische Betrieb hat sich bereit erklärt, die Trophäen für die Gesamtwertung bereitzustellen. Mehrere Teams der Lehrlingswerkstatt unter der Leitung von Frau DI Baumann machten sich sofort an die Planung. Aus mehreren Entwürfen wurde dann das Siegerprojekt ausgewählt. Gefertigt werden die „Pokale“ in Gold, Silber und Bronze ebenfalls in der Lehrlingswerkstatt von Plansee.

Diese einzigartigen Siegertrophäen werden dann, bei der im Frühjahr stattfindenden Schlussveranstaltung an die besten 72 Rennläufer im alpinen und nordischen Bereich überreicht. Um in die Gesamtwertung zu kommen, sind mindestens 2 Starts notwendig.

Geplant sind für die heurige Wintersaison insgesamt 17 Rennen. Um den Aufwand der Ausrichtung zu minimieren, kommen pro Renntag 2-3 Rennen zur Austragung. Somit kann die Rennserie in alpinen, als auch im nordischen Bereich an 4 Tagen durchgeführt werden.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Vereinen recht herzlich bedanken, die eine Veranstaltung unter den, auch heuer wieder sehr herausfordernden Covid-Bedingungen, die einen sehr erheblichen Mehraufwand bedeuten, durchführen.

Um eine bestmögliche Vorbereitung auf die Alpinrennen zu ermöglichen, werden erstmals mehrere wöchentlich geplante und vereinsoffene Trainingsmöglichkeiten angeboten. So findet montags das bereits bewährte Flutlichttraining in Stanzach für Kinder aller Vereine und den Schüler Bezirkskader statt. Als geprüfte Trainer konnten auch dieses Jahr wieder Dieter Presslauer und Anne Hofherr gefunden werden. Bezahlt werden die Trainer, Lift und Flutlicht vom TSV/Reutte.

Wöchentliche Trainingsmöglichkeiten bei Flutlicht wurden auch in Berwang und Lermoos vereinbart. Hier kann unter Absprache mit den örtlichen Vereinen bei deren Vereinstraining mit trainiert bzw. ein eigener Lauf gesteckt werden.

Nach Möglichkeit soll auch im Anschluss an das jeweilige Rennen des Plansee-Cups eine Trainingsgelegenheit geschaffen werden. Es wird versucht in Absprache mit den renndurchführenden Vereinen und dem Liftbetreibern, allen gemeldeten Rennläufern 1 bis 2 weitere Trainingsfahrten unter Rennnbedingungen im bereits ausgeflaggten Rennkurs zu ermöglichen.

Für die Plansee-Cup Rennserie der Langläufer sind in diesem Winter 5 Rennen geplant. Davon zählen 4 Rennen gleichzeitig zum Ehrnbergcup. 2 Rennen werden in der klassischen Technik (1x Massenstart, 1x Einzelstart) und 3 Rennen im Freistil (Skating) mit einem Technik Parcours, einem Massenstart und einem Einzelstart, gelaufen.

Das vereinsübergreifende Kadertraining vom Langlauf Team Außerfern findet 1x wöchentlich auf verschiedenen Loipen statt.

Neu ist heuer auch die Verlosung von Geldpreisen bei allen stattfindenden alpinen und nordischen Rennen des PLANSEE Cups. Bei jeder Siegerehrung kommen mehrere €20 Geldscheine unter den anwesenden Rennläufern zur Verlosung.

Wir hoffen, dass sich zahlreiche Ski-Rennläufer aus dem ganzen Bezirk in einem halbwegs normalen Winter sportlich messen können. Ski heil.

Mit sportlichen Grüßen,

Der Vorstand des TSV/Reutte