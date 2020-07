SCHWAZ/REUTTE. Die Tiroler Meisterschaft im Mehrkampf fanden kürzlich in Schwaz statt. Vom SV Reutte LA Raiffeisen war eine kleine Mannschaft am Start.

Am Samstag konnten die Athleten noch bei schönem Wetter ihre Bewerbe absolvieren, am Sonntag war es dann regnerisch und kühl. Bei der MU16 war Leonhard Jäger und Jonathan Tschauko im Siebenkampf am Start. Jonathan, der das erste Jahr in der U16 startet, erzielte sechs neue persönliche Bestleistungen (PBL) und zwar im Weitsprung, Kugelstoßen Hochsprung, Speer, 100m Hürden und über die 1000 Meter. In der Gesamtwertung erreichte er den guten dritten Rang.

Leonhard konnte fünf neue PBL erzielen (100m, Hochsprung, Speer, 100m Hü und 1000m). Er musste sich mit dem undankbaren vierten Rang zufrieden geben.

Bei den gleichaltrigen Mädchen schaffte Sophia Insam mit PBL über die 80 Meter Hürden, Kugelstoßen den guten sechsten Rang, den fünften Rang verpasste sie um einen einzigen Punkt.

Im Rahmen dieser TM wurden auch Rahmenbewerbe für die U12 und U10 durchgeführt. Bei der MU12 war vom SV Reutte LA Raiffeisen nur Elias Winkler am Start. Er erzielte bei allen Bewerben eine neue PBL. Den Sieg holte er sich über die 400m, zweiter wurde er über die 50m Hürden und im Weitsprung, mit dem Vortex belegte er den dritten Rang. Bei den WU12 waren Linda Storf und Taferner Hannah am Start. Linda konnte ebenso wie Elias die 400m gewinnen, den dritten Rang belegte sie über die 50m Hürden, im Weitspringen und mit dem Vortex. Hannah belegte im Weitsprung den vierten, über die Hürden und die 400m wurde sie fünfte. Den siebten Rang belegte sie mit dem Vortex. Leni Deutsch war bei der U10 am Start, sie konnte sich über den zweiten Rang im 400m Lauf und im Vortexwurf freuen, im Weitsprung belegte sie den dritten Rang.

Schöne Erfolge für die Werfer

Bei herrlichem Sommerwetter fand in Innsbruck-Arzl der zweite Teil des Int. Werfermeetings statt.

Die Vertreter des SV Reutte LA Raiffeisen konnten sich gut in Szene setzten.

Andreas Herzinger gewann das Diskuswerfen der U20 mit neuem Vereinsrekord, er verbesserte seinen eigenen VR aus dem Jahre 2018 um über einen Meter auf 37,70 Meter. Sein Bruder Lukas warf ebenfalls neuen PBL und gewann bei der U18. Bei der U16 konnte sich Leonhard Jäger über den Sieg freuen, sein Vereinskollege Jonathan Tschauko belegte mit neuer PBL den sehr guten zweiten Rang.