Belagsarbeiten im Außerfern starten am 8. Mai

05.05.2017, 09:31 Uhr

An der B 179 Fernpassstraße stehen auf rund einem Kilometer Belagsarbeiten im Bereich der Postwiese bis Reutte Süd an. Vier Arbeitstage sind für die vorbereitenden Fräsarbeiten veranschlagt. Die obere Tragschicht soll in einer Nacht ab 17.30 Uhr eingebaut werden. Die Asphaltierungsarbeiten werden nochmals zwei Tage in Anspruch nehmen. Der Verkehr wird während der gesamten Bauzeit einspurig mit Postenregelung aufrechterhalten.Eine eintägige Totalsperre ist hingegen während der Asphaltierungsarbeiten im Zuge der Sanierung auf der L 255 Planseestraße im Bereich Archbachbrücke bis Seespitze notwendig. Es gibt keine örtliche Umleitung für das zwei Kilometer lange Baulos. An den restlichen fünf bis sechs Arbeitstagen erfolgt die Verkehrsführung ebenfalls einspurig mit Postenregelung.Zwei Tage gesperrt wird die L 72 Hahntennjochstraße von der Passhöhe bis Pfafflar auf einer Länge von drei Kilometern sein. Auch hier besteht keine örtliche Umleitungsmöglichkeit. Weil Asphaltierungen nur bei trockener Witterung möglich sind, ist der genaue Zeitpunkt der Sperren derzeit nicht absehbar.