Kirchenkonzert mit dem Chor Cantissimo

Reutte : St. Anna Kirche |

REUTTE. Ein Wiedersehen und Wiederhören mit dem Chor Cantissimo unter der Leitung von Uli Wetzel gibt es am Sonntag, den 21.05.2017 um 20:00 in der Pfarrkirche St. Anna in Reutte. Zusammen mit dem Gitarrenduo Chitarristico (Isabella und Michael Haas) möchten Sie die 40 Sängerinnen und Sänger mit hin- und mitreißenden Spirituals, zu Herzen gehenden Werken aus der geistlichen Chorliteratur und einigen wunderschönen Instrumentalstücken verwöhnen. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden werden erbeten.

Wer am Sonntag keine Zeit hat, kann das Konzert auch am Samstag, den 20.05.2017 um 20:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Pfronten hören. Die freiwilligen Spenden kommen dem Verein NUZ zugute.