Laufschuhe schnüren und los geht´s - der Seen-Lauf im Tannheimer Tal

TANNHEIMER TAL. Am Samstag, den 20. Mai 2017 fällt der Startschuss zum Seen-Lauf Tannheimer Tal. Das Naturschutzgebiet Vilsalpsee, herrliche Berge und der kristallklare Haldensee bilden die Kulisse und begleiten die Läufer beim Seen-Lauf Tannheimer Tal. Start und Ziel ist in Tannheim und den Sportlern stehen zwei Distanzen über 22,2 km und 10 km zur Auswahl. Für jeden ist etwas dabei, die Nordic Walker nehmen die 10 km Strecke in Angriff und die Wertung erfolgt nach der Mittelzeit. Kinder und Schüler treten auf einem eigenen Rundkurs über 1 oder 2 km an.

Programm:Beginn für die Läufer der 22,2 Kilometer langen Route ist um 15.30 Uhr. 15 Minuten später starten die Läufer der 10 Kilometer-Distanz und um 15.00 Uhr gehen die Nordic Walker auf die Strecke.Kindern und Schülern starten bereits ab 14.00 Uhr auf den Runden direkt in der Ortsmitte von Tannheim. Alle Teilnehmer erhalten das Seen-Lauf Funktionsshirt und die Chance, bei der Tombola ein Rennrad oder einen der zahlreichen Sachenpreise zu gewinnen. Die Siegerehrung findet um 19 Uhr in der Sägerklause in Tannheim statt.Anmeldung unter www.seen-lauf.com