Polizeiinspektion Elbigenalp unter neuer Führung

09.05.2017, 09:12 Uhr

Berufliche Laufbahn

Kontrollinspektor Robert Wehrmeister vollendete im Jänner 2017 sein 22. Exekutivdienstjahr. Nach Absolvierung des Grundausbildungslehrganges in der ehemaligen Gendarmerieschule Wiesenhof verrichtete er unter anderem Dienst auf den Gendarmerieposten Elbigenalp und Reutte. Nach Absolvierung des Grundausbildungslehrganges für dienstführende Polizeibeamte in Wien (2010-2011) musterte er zur Polizeiinspektion Reutte aus und wurde dort mit der Planstelle eines Sachbearbeiters (überwiegend Kriminaldienst) betraut. Am 1. Juli 2012 wurde er zum stellvertretenden Inspektionskommandanten der Polizeiinspektion Elbigenalp ernannt, diese Funktion übte er bis zur Bestellung zum Inspektionskommandanten aus.Von 1997 bis 2006 war Wehrmeister Mitglied der alpinen Einsatzgruppe des Bezirkes Reutte. In den Jahren 2003 bis 2007 war der Beamte Mitglied der Kriminaldienstgruppe der PI Reutte und im Rahmen dieser Zugehörigkeit zur Aufarbeitung umfangreicher Fälle bzw. zur Ausbildung immer wieder dem Landeskriminalamt Tirol (Ermittlungsbereiche Betrug, Diebstahl und Tatort) dienstzugeteilt. Seit dem Jahr 2002 ist der Beamte Bezirksbrandermittler und in der Eigentumsprävention tätig, darüber hinaus ist er der Tatortkoordinator des Bezirkes und versieht nach wie vor Tatortdienst.