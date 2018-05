RTW-Areal soll nun belebt werden

07.05.2018, 08:07 Uhr

Bei der Wirtschaftsmeile in Reutte warb die Linz Textil für Betriebsansiedelungen am RTW-Areal.

REUTTE (rei). Die Bezirksmesse dient der Information und dem Verkauf gleichermaßen. Ein Aussteller bzw. Verkäufer war heuer dabei, der als solcher gar nicht so richtig wahr genommen wurde, flächenmäßig aber alles überdeckte und auf dessen "Produkt" man im wahrsten Sinne des Wortes "herumtrampelte": Die Linz Textil suchte Käufer für das riesige Areal am Ortsrand von Reutte. Als Mehrheitsbesitzer der riesigen Fläche mit einem Ausmaß von zusammen fast 120.000 Quadratmetern hat das oberösterreichische Unternehmen die Vermarktung nun selbst übernommen.

Die Linz Textil, vertreten durch Direktor Kurt Zangerle, präsentierte das Areal anhand eines Modells. Interessierten erklärte er, wie sich die Fläche, auf der früher die Reuttener Textilwerke standen, samt angrenzender Grundflächen darstellt und was hier vielleicht möglich werden könnte.Ein Projekt, über das in Reutte inszwischen seit Jahren diskutiert wird, ist jenes eines neuen Hotels hinter dem Verwaltungsgebäude der Strabag (früher Firmensitz von DaTarius). "Das Areal ist verkauft. Baubeginn für das Hotel ist 2019", erklärte Zangerle im Gespräch mit den Bezirksblättern. Es werde ein attraktives Hotel mit moderner Funktionalität entstehen. Alpin, traditionell, authentisch, so skizzierte Zangerle die geplante Atmosphäre im Haus, welches Freizeit- und Geschäftsreisenden gleichermaßen dienen soll.120 Zimmer und 16 Residenzen sind geplant. In einer zweiten Bauphase werden weitere 30 Zimmer und 12 Residenzen folgen. Wann genau der Spatenstich erfolgen wird, konnte Zangerle nicht sagen, "sicher aber im kommenden Jahr!"Für den geplanten Hotelbau am südlichen Rand der Fläche, angrenzend an die Tränkesiedlung, wird aber nur ein kleiner Teil des Gesamtareals benötigt. Der Großteil der Fläche soll der Ansiedelung von Unternehmen dienen. Das will die Gemeinde Reutte so. In seiner Eröffnungsrede bei der Messe wies Bgm. Luis Oberer genau darauf hin: "Für uns hat die Schaffung neuer Arbeitsplätze klare Priorität gegenüber dem Bau von Wohnungen!"Messeobmann Wolfgang Winkler freute sich wiederum, dass die Leistungsschau der heimischen Wirtschaft einmal mehr dazu dient, den Fokus auf einen Reuttener Ortsteil zu lenken und dadurch eine Impuls zur Weiterentwicklung zu geben. Das sei bereits bei den Wirtschaftsmeilen im Untermarkt geglückt, "da wird jetzt groß investiert, was uns sehr freut."