Vortrag über Bischof Reinhold Stecher im Pfarrsaal Tannheim

Tannheim: Pfarrsaal |

TANNHEIM. Das katholische Bildungswerk Tannheimer Tal lädt am Freitag, den 19. Mai, um 14 Uhr zum Vortrag "So habe ich Bischof Reinhold Stecher erlebt" mit Franz Stocker im Pfarrsaal Tannheim. Bischof Reinhold Stecher, der begnadete Priester, Seelsorger, Theologe, Redner, Schriftsteller und Maler hat die Herzen der Menschen erobert – 2013 ist er verstorben. Franz Stocker war Pressereferent der Diözese Innsbruck und Chefredakteur der Kirchenzeitung (Tiroler Sonntag) in seinem Vortrag schildert er interessante und persönliche Begegnungen. Er ruft in Erinnerung, was dem Bischof wichtig war, worüber er sich freute, was ihn zornig machte.

Anschließend die Einladung zu Kaffee und Kuchen und einem netten Hoagart.