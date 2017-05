15.05.2017, 09:09 Uhr

Spannendes AFL-Schlagerspiel

AUSSERFERN (rei). Höfen bleibt weiterhin das Maß der Dinge in der Außerferner Fußball-Liga. Der Tabellenführer empfing auf eigener Anlage die Sport- und Bergfreunde aus Pflach. Diese wurden mit 4:0 besiegt. Das Spitzenspiel der Runde fand aber auf der anderen Lechseite statt, in Ehenbichl. Hier gab es für die Gastgeber eine klaren 6:2-Erfolg gegen Weißenbach. Dieser Sieg hatte Konsequenzen - die beiden Teams tauschten in der Tabelle die Plätze, jetzt ist Ehenbichl erster Verfolger des FC Höfen.

Den höchsten Sieg der Runde feierte Tannheim auswärts in Breitenwang. 8:0 siegten die Gäste. Pinswang und Elmen/Lechtal trennten sich 1:1, die SPG Zugspitze und Steeg/Holzgau teilten sich beim 3:3 die Punkte.

