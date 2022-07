BEZIRK RIED. Am Sonntag, 3. Juli, fand in Kirchham in Bayern das traditionelle bayrisch-österreichische Goldhaubentreffen statt. Unter dem Motto "Im Glanz der Tradition - für Gott und die Welt" folgten auch einige Goldhaubenfrauen aus dem Bezirk Ried der Einladung der Goldhaubengruppe Kirchham. Die Goldhaubenfrauen von "drent und herent" wurden unter Trommelbegleitung des Spielmannszuges Kirchham in die St. Martinskirche geleitet und feierten gemeinsam einen Festgottesdienst. Anschließend folgten ein gemeinsames Mittagessen und gemütliches Beisammensein.

