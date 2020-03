Obernberg am Inn feiert seine ,,runden" Bewohner - Herzlichen Glückwunsch an Frau Judith Kuchlbacher zum 85er;

Frau Judith Kuchlbacher aus Obernberg am Inn, fühlt sich mit ihren 85 Jahren immer noch äußerst wohl in ihrer Heimatgemeinde und das sieht man ihr auch an.

Vor kurzem wurde der Jubilarin eine Aufnahme des schönsten Marktplatzes Österreichs und Gutscheine der Marktgemeinde überreicht. Mit diesem Beitrag möchten wir im Namen der Marktgemeinde noch einmal herzlich gratulieren und Frau Kuchlbacher eine schöne Zeit, Gottes Segen und vor allem Gesundheit bis zum nächsten Besuch wünschen.