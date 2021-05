MEHRNBACH. Aufgrund der regen Nachfrage aus seinem Bekanntenkreis hat Johann Hauser nun zahlreiche seiner Gedichte in einem Buch zusammengefasst und im Verlag Innsalz veröffentlicht.

Der Gedichtband trägt den Titel „Durch Jahr und Zeit“ und enthält Beiträge sowohl in Hochdeutsch als auch im Innviertler Dialekt. Manchmal stößt der Leser auf ein wenig Wehmut, manchmal auch auf Kritisches. Die Mundart klingt etwas derb, so wie der Innviertler Dialekt eben ist. Das Buch ist in mehreren Buchhandlungen, über Online-Buchhandlungen oder auch unter Johann Hausers privater E-Mail Adresse jowa2@gmx.at beziehungsweise johannhauser15@gmail.com erhältlich.