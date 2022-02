INNVIERTEL: Keine Faschingsfeste? Das geht nicht! Daher haben die Kinderfreunden mit viel Engagement und Unterstützung von Sponsoren den „Fasching aus der Box“ erstellt. Über 600 Faschings-Boxen werden im gesamten Innviertel verteilt. Im Bezirk Ried in Senftenbach, Waldzell, Mettmach, Wippenham und Eberschwang. In Bezirk Schärding in der Stadt Schärding, Andorf und Riedau. Und im Bezirk Braunau in der Stadt Braunau, in Moosdorf, Riedersbach, Schalchen, Polling und Mattighofen. Der genaue Ort mit Datum und Uhrzeit wird vorab auf Facebook unter „Kinderfreunde Region Innviertel“ sowie auf Instagram unter „kinderfreundeinn4tel“ bekannt gegeben. In den Boxen sind Spiel-, Bastel- und Dekotipps, Bastelmaterial, Süßigkeiten, Popcorn und ein Getränk zu finden. „Wir wollen den Kindern die lustige fünfte Jahreszeit ermöglichen und verteilen in der gesamten Region diese Faschingsboxen, damit dem Spaß nichts im Weg steht", so Geschäftsführerin Simone Schabetsberger.

Polonaise durchs ganze Land

Die Kinderfreunde machen am 26.2.22 um 15 Uhr über Zoom das Wohnzimmer zur Party-Location und starten die Polonaise durchs ganze Land. Alle Infos dazu unter: https://tinyurl.com/ycxy8d4x