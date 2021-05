Die Brüder Daniel und Florian Wilhelm radeln von 13. bis 20. Juni 2021 für den guten Zweck quer durch Österreich.



Ö, METTMACH (nagl). Daniel und Florian Wilhelm planten einen gemeinsamen Radurlaub in Österreich. Relativ schnell kamen sie auf die Idee, anhand der zurückgelegten Kilometer Spendengeld für den guten Zweck zu sammeln. Mit dem Motto "biken4kids" starten die beiden am 13. Juni 2021 am Bodensee ihre Reise. "Wir werden in sechs Tagen 924 Kilometer und etwas über 9.000 Höhenmeter zurücklegen. Begleitet werden wir von Peter Hohensinn und Daniel Hintermaier. Sie fahren mit einem Wohnmobil vor und versorgen uns mit Verpflegung während der Fahrt sowie bei der Ankunft auf den den Campingplätzen", so die Brüder. Sollte es zu einer Panne oder technischem Gebrechen kommen, hat das Betreuungsteam auch sämtliche Ersatzteile und Werkzeuge im Gepäck.

Für den guten Zweck



"Jeder der möchte kann uns unterstützen – eine Mindestsumme gibt es nicht. Der gesamte Reinerlös aus den Spenden wird dem Verein 'Ein Lächeln für Kinder' aus Mattighofen zugeführt", sagt Peter Hohensinn der für die Tourenplanung verantwortlich ist. "Einfach Kilometergeld (liegt für Fahrrad momentan bei 0,38 Euro) für einen Teil oder die gesamte Strecke auf unser Spendenkonto überweisen. Wir freuen uns über jede Unterstützung! Alle Spenden gehen zu 100 Prozent an den Verein. Sämtliche Kosten für das Projekt, wie Verpflegung, Wohnmobil und Stellplatzgebühren, werden aus eigener Tasche getragen."

Sechs Etappen, 924 Kilometer, 9.067 Höhenmeter



Die 924 Kilometer sind in sechs Etappen unterteilt. Das Team startet am 13. Juni 2021 in Bregenz am Bodensee und legt am ersten Tag etwa 108 Kilometer bis nach Reutte (Tirol) zurück. An Tag zwei legt das Brüder-Duo zirka 133 Kilometer zurück und übernachtet auf einem Campingplatz am Achensee (Tirol). Nach weiteren 116 Kilometern am dritten Tag erreicht das Team Zell am See (Salzburg). Seeboden am Millstätter See (Kärnten) ist das Ziel nach 132 geradelten Kilometern und 2.418 Höhenmetern am vierten Tag. Nach weiteren 199 Kilometern macht das Team Rast am Campingplatz in Gamlitz (Steiermark). Die letzte und gleichzeitig längste Etappe warten am sechsten Tag auf die Brüder: Nach 224 Kilometern erreichen sie Mörbisch am See (Burgenland).

Spendenkonto & Reiseblog



Spenden an folgendes Konto: IBAN AT37 2000 0014 5482

Verwendungszweck und Empfänger: "biken4kids"

Einen aktuellen Reiseblog findet man auf biken4kids.jimdosite.com, Facebook oder Instagram.