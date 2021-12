RIED. Den Lehrgang „Grundausbildung Fußpflege“ schlossen im Herbst gleich sechs Teilnehmer an, drei davon freuten sich sogar über einen ausgezeichneten Erfolg. Der Kurs unter der Leitung von Ulrike Schneebauer und Fachtrainerin Andrea Möstl umfasste 475 Unterrichtseinheiten. Dazu gehören die Fächer Anatomie, Physiologie, Hygiene, Erste Hilfe, Verbandslehre, Kräuter- und Ernährungslehre sowie Kostenrechnung und Kalkulation.

Fast ein Drittel der Ausbildungszeit wurde für erweiterte Fußpflege mit praktischen Übungen aufgewendet. Den Absolventen winken nun Jobs in Spitälern, Thermen, Kuranstalten, Seniorenheimen oder Fußpflegesalons. Auch einer Selbstständigkeit im Bereich Fußpflege steht mit der Ausbildung nichts mehr im Weg. Die gewerbliche Ausübung ist nach einer zweijährigen fachlichen Tätigkeit und dem Ablegen der Befähigungsprüfung möglich.

Nächster Fußpflege Kurs startet im März



Die nächste Fußpflege-Ausbildung am BFI OÖ in Ried startet im März 2022. Eine kostenlose Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 19. Jänner 2022, um 18 Uhr am BFI OÖ in Ried statt.

Infos und Anmeldung: www.bfi-ooe.at, 07752 / 80018 oder 0810 / 004 005.