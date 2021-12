Mesnerinnenteam in Kirchdorf hat sich bewährt

KIRCHDORF. Als im Februar 2021 die langjährige Mesnerin Pepi Schießl ihren Dienst niederlegte, war die Suche nach einer neuen Person gar nicht so einfach. So entstand in der Pfarre Kirchdorf die Idee, doch ein Team zu gründen. Gesagt, getan: Andrea Schachinger, Christine Schießl, Gerti Schöppl, Hilde Weinberger und Inge Wimmer fanden sich zusammen.

Hineinwachsen in neue Aufgabe



"Nach und nach lernten wir die Sakristei kennen, ebenso das Seelen- und das Steinbrenner- Kammerl, wo überall zahlreiche Schätze zu finden sind. Aber wo genau was zu finden ist, ist auch jetzt noch immer nicht ganz durchschaubar", sind sich die fünf einig. Zu ihren Aufgaben gehören das Reinigen der Kirche, der Blumenschmuck, die Altarwäsche und natürlich die Mithilfe und die Vorbereitungen beim Gottesdienst. "Beim Arbeiten in der Kirche gibt es auch immer wieder was zu lachen, auch in den 'heiligen Räumen' der Kirche, denn mit Humor geht alles besser", so Hilde Weinberger.

"Manchmal wird man fast belächelt, wenn man sagt 'Ich bin Mesnerin' - aber es ist für uns eine ganz besondere Aufgabe und gemeinsam werden wir es auch in Zukunft schaffen", so die fünf Frauen, "Unsere Arbeit machen wir ehrenamtlich und gerne."