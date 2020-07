RIED. Mit einer kürzlich stattgefundenen Begehung wurde der erste Schritt für die umfangreiche Sanierung des Gebäudes der Volksschule eins und der Mittelschule zwei gesetzt. Auch ein Neubau ist nicht ausgeschlossen.

Das vor rund 150 Jahren errichtete Schulgebäude steht seit 2008 unter Denkmalschutz. Zuletzt wurde es vor rund 30 Jahren grundlegend saniert. 1992 realisierte man im Innenhof eine Turnsaalanlage und 2016 eine Ganztagesbetreuung für die Mittelschule. Die aktuellen Mängel betreffen vor allem die Heizungsregelung und den Turnsaalboden. Auch ist das Gebäude von partiellem Schimmelbefall betroffen. Weiters ist die Schule nicht barrierefrei, ein Lift müsste eingebaut werden. Akustikelemente zur Schalldämmung, bessere Beleuchtung in den Unterrichtsräumen, eine Sanierung der Fenster und der Sanitäranlagen, eine Dämmung der obersten Geschoßdecke, Verdunkelungsvorhänge, teils neue Möblierung der Innen- und Außenbereiche, Malerarbeiten sowie eine Überprüfung und gegebenenfalls Ausbesserung oder Erneuerung der Dacheindeckung zählen ebenfalls zum Sanierungsbedarf. In der Mittelschule sollten weiters der Turnsaalboden und die Duschen saniert sowie die Schülergarderoben und die Innentüren erneuert werden. In der Volksschule eins wünscht man sich einen Sozialraum für die 20 Lehrkräfte sowie eine Erneuerung der Wände und des Parkettbodens im Turnsaal.

Sanierung oder Neubau?

Aufgrund des Denkmalschutzes ist davon auszugehen, dass eine Sanierung teurer kommen kann als ein Neubau. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. NEOS-Gemeinderat Günter Kitzmüller gibt zu Bedenken: „Die Liegenschaft hat lange Tradition. Trotzdem können wir die Kosten nicht kalkulieren“. Für eine Sanierung spricht sich Perndorfer aus: „Ich versuche um Unterstützung, dass das bestehende Gebäude modernisiert wird, auch wenn das teurer ist. Die Schule ist eine wichtige Bereicherung für die Innenstadt!“