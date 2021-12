Einstimmig stimmten die Rieder Gemeinderäte bei der vergangenen Sitzung Mitte Dezember dem Finanzierungsplan für die Sanierung der Volksschule 1 und der Mittelschule 2 samt Containerprovisorium zu. Das Investitionsvolumen für dieses Projekt beträgt satte 8,5 Millionen Euro, aufgeteilt auf fünf Jahre. Die Förderungen vom Land OÖ fallen ziemlich knapp aus.

Laut Plan betrifft die Finanzierung der Sanierung die Jahre 2022 bis 2026, wobei der Reihe nach 2.225.500 Euro, 2.302.700 Euro, 1.702.700 Euro, 1.862.800 Euro und 494.600 Euro zu stemmen sind. Dabei fallen die Fördergelder relativ gering aus und betragen nur 379.300 Euro im ersten Jahr sowie 334.600 Euro in den vier Folgejahren. Den Rest muss die Stadtgemeinde Ried selbst finanzieren, teils durch Bankdarlehen, Eigenmittel, Ausschüttungen der Energie Ried sowie Widmungsrücklagen der Sparkasse Ried Haag. Dazu kommen noch sogenannte Gastschulbeiträge in Höhe von rund 580.000 Euro in den Jahren 2023 bis 2025. Zusätzlich stellen die momentan sehr hohen Baukosten die Stadtgemeinde vor große Herausforderungen. "Das Damoklesschwert der dramatischen Preiserhöhungen am Bausektor schwebt über uns. Ich hoffe, dass die nun einzuholenden Angebote nicht den Finanzierungsrahmen sprengen werden", so Bürgermeister Bernhard Zwielehner.

Umfangreiche Sanierung

Wie berichtet, steht das vor rund 150 Jahren errichtete Schulgebäude seit 2008 unter Denkmalschutz und wurde vor mehr als 30 Jahren zuletzt grundlegend saniert. 1992 realisierte man im Innenhof eine Turnsaalanlage und 2016 eine Ganztagesbetreuung für die Mittelschule. Die aktuellen Mängel betreffen vor allem die Heizungsregelung und den Turnsaalboden. Auch ist das Gebäude von partiellem Schimmelbefall betroffen. Weiters ist die Schule nicht barrierefrei, ein Lift müsste eingebaut werden. Akustikelemente zur Schalldämmung, bessere Beleuchtung in den Unterrichtsräumen, eine Sanierung der Fenster und der Sanitäranlagen, eine Dämmung der obersten Geschoßdecke, Verdunkelungsvorhänge, teils neue Möblierung der Innen- und Außenbereiche, Malerarbeiten sowie eine Überprüfung und gegebenenfalls Ausbesserung oder Erneuerung der Dacheindeckung zählen ebenfalls zum Sanierungsbedarf. In der Mittelschule sollen weiters der Turnsaalboden und die Duschen saniert sowie die Schülergarderoben und die Innentüren erneuert werden. In der Volksschule eins wünscht man sich einen Sozialraum für die 20 Lehrkräfte sowie eine Erneuerung der Wände und des Parkettbodens im Turnsaal.