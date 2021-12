Seit Beginn der Corona-Pandemie regelt eine elektronische Schleuse den Zutritt ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried. Hier werden die gültigen Voraussetzungen für den Zutritt kontrolliert.– jetzt neu mit der App „Grüner Pass“.

Als Nachweis für den Status Geimpft, Genesen oder/und Getestet öffnet man diese App am Handy und hält das Mobiltelefon unter ein Lesegerät. Alternativ können auch ausgedruckte Impf-, Genesungs- oder Testzertifikate mit QR-Code verwendet werden. Wenn alles passt, öffnet sich die Schleuse und gibt den Eingang frei. Das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried ist eines der ersten in Österreich, das den Zutritt mittels Grünem Pass ermöglicht. Falls es an der Schleuse zu Problemen kommt, stehen Mitarbeiter zur Verfügung, um weiterzuhelfen. In den Nachtstunden kann über eine Glocke Unterstützung angefragt werden.

Zusätzlicher Code für Besucher nötig

Besucher müssen zusätzlich einen sechsstelligen PIN-Code in ein Tastenfeld eingeben. Diesen individuellen Code erhalten alle Patient bei der Aufnahme ins Spital. Damit lässt sich an der Schleuse auch gleich automatisch die Einhaltung der jeweils gültigen Besuchsregelungen überprüfen. Diese sind immer aktuell unter www.bhsried.at zu finden. „Das Thema Schleuse wird uns im Krankenhaus langfristig, wenn nicht sogar dauerhaft erhalten bleiben. Die Nutzung mit dem Grünen Pass ist eine innovative und praktikable Lösung“, so Geschäftsführer Johann Minihuber.