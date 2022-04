Das Rote Kreuz Ried trauert um eine sehr geschätzte freiwillige Mitarbeiterin der Ortsstelle Obernberg: Die 50-jährige Frau, die gestern in St. Georgen bei Obernberg bei einem Unfall ums Leben kam, war seit 2019 sehr engagiert als Rettungssanitäterin aktiv.

OBERNBERG. "Sie war eine sehr gewinnende und lebensfrohe Person und bei allen Mitarbeitern, von jung bis alt, sehr geschätzt. Zwei bis drei Mal in der Woche war sie freiwillig als Sanitäterin im Dienst, bei Tag sowie in der Nacht. In der Corona-Pandemie hat sie auch mehrere Monate lang bei 1450 mitgeholfen. Unser aufrichtiges Beileid und tiefstes Mitgefühl gelten der Familie", so Christian Dobler-Strehle, Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes Ried. Er selbst war nach dem tragischen Unfall mehrere Stunden lang in der Ortsstelle Obernberg, um bei der Belegschaft zu sein. "Alle standen unter Schock", so Dobler-Strehle.

Radfahrerin von Lastwagen erfasst und verstorben