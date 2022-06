Mit einem umfangreichen Programm sorgt der Rieder Ferienpass auch heuer in den Sommerferien für jede Menge Abwechslung. Bei 58 verschiedenen Veranstaltungen ist mit Sicherheit für jeden das richtige dabei.

RIED. Basteln für den Garten, ein Zauberworkshop, Cheerleader-Training, ein Besuch bei verschiedenen Blaulichtorganisationen, ein Open Air Kino oder Einblicke in das Leben der Bienen: mit einem bunten Programm lässt die Stadt Ried in Kooperation mit den Umlandgemeinden Neuhofen, Mehrnbach und Tumeltsham im Sommer keine Langeweile aufkommen. "Anmeldungen sind ab 4. Juli auf der Homepage www.rieder-ferienpass.at möglich. Das Geld bei kostenpflichtigen Veranstaltungen ist bitte direkt vor Ort zu bezahlen", erklärt Anna Gervasi, Jugendkoordinatorin der Stadt Ried.

Gemeinsame Sache

"Gemeinsam geht es uns allen besser. Daher freut es mich sehr, dass die Umlandgemeinden in den Ferienpass das einbringen, was der Stadt fehlt, nämlich die Natur", so Rieds Stadtchef Bernhard Zwielehner. So können sich Interessierte für Baumklettern in Neuhofen anmelden, in Mehrnbach findet ein Volksmusikworkshop statt. Und beim Hauptsponsor der Veranstaltungsreihe, der Sparkasse Ried-Haag, steht ein Tag völlig im Zeichen verschiedener Brettspiele.