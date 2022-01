Turniererfolg für Obernberger Agility-Mädels

Am Dreikönigstag fand das erste Turnier der Agility-Winterserie des FSHC statt, wo auch vier Obernberger Hundesportler am Start waren. Mehr als 50 Starter traten – natürlich unter Einhaltung der vorgeschriebenen Corona-Maßnahmen – in den verschiedenen Sparten gegeneinander an. Schlussendlich schafften es Nina Außerleitner mit Pepsi in der Gruppe AG1 small und Conny Altendorfer mit Jacky in der Gruppe AG senior large aufs Stockerl, beide Platz 2. Der Grenzlandhundesportclub Obernberg am Inn gratuliert ganz herzlich!!!