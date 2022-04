Oliver Glasner (47) und Michael Angerschmid (48) triumphierten am Donnerstagabend mit Eintracht Frankfurt beim großen FC Barcelona und feiern mit dem Halbfinal-Einzug in der Europa League den größten Erfolg ihrer Trainerkarriere. "Ein emotionales Highlight, das du mit keinem Geld der Welt kaufen kannst.", sagte Glasner nach dem Spiel.

RIEDAU/EITZING. Rund 30.000 Fans von Eintracht Frankfurt waren nach Barcelona gereist, um ihr Team zu unterstützen. Offiziell bekam die Gäste nur 5.000 Karten zur Verfügung gestellt, im Stadion feierten deutlich mehr. Was die Fans dort in den ersten 45 Minuten erlebten, hätten sich die meisten wohl in ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Nachdem die Eintracht im Hinspiel vor einer Woche ein 1:1 erreichte, gelang der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner im Rückspiel der UEFA Europa League gegen den FC Barcelona ein perfekter Start. Bereits nach vier Minuten wurde der Däne Jesper Lindström im Strafraum zu Fall gebracht. Filip Kostic verwandelte den anschließenden Elfmeter eiskalt zur 1:0 Führung. Frankfurt lies kaum Chancen zu und in der 36. Spielminute erzielte der Kolumbianer Rafael Borré mit einem Weitschuss das 2:0.



Zittern bis zum Schluss - Jubel kannte keine Grenzen

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war es weiterhin ein gutes Fußballspiel. Die 91.000 Zuschauer in Camp Nou sahen eine grandiose Eintracht-Elf und einen schwächelnden FC Barcelona. So war es erneut Kostic, der in der 67. Minute das 3:0 gegen den 26-fachen Spanischen Meister erzielte. Was in der Liga nicht so funktioniert, das funktioniert in Europa sehr gut. Die Chancen werden effektiv genutzt. Doch in der 90. Minute gelang „Barca“ der 1:3 Anschlusstreffer. Ab diesen Zeitpunkt mussten die Hessen neun Minuten lang zittern! Der Favorit drückte, hatte Chance um Chance! Barcelona kam durch einen Elfer noch einmal ran. Nur noch 2:3! In der 99. Spielminute erfolgte - aus Sicht der Eintracht - endlich der Abpfiff. Halbfinale! Der Jubel kannte keine Grenzen.

"Unglaublich, was die Jungs geleistet haben. Das war 85 Minuten lang überragend." Oliver Glasner.

West Ham wartet im Halbfinale

Was für ein (verdienter) Triumph für SVR-Rekordspieler Oliver Glasner und seine Co-Trainer Michael Angerschmid und Ronald Brunmayr! „O wie ist es schön“, hallte es durch das Camp Nou. Ein historischer Erfolg für Frankfurt. "Unglaublich, was die Jungs geleistet haben. Das war 85 Minuten lang überragend. Ein wunderbarer Abend mit grandiosen Fans", sagte Trainer Oliver Glasner nach dem Spiel. "Ein emotionales Highlight, das du mit keinem Geld der Welt kaufen kannst", fügte der euphorisierte Riedauer hinzu. Nun wartet im Halbfinale West Ham United aus England. Am Wochenende muss der Tabellenneunte der Deutschen Bundesliga zu Union Berlin. Dort gilt es, die sehr guten Leistungen im Europacup, auch in der Liga zu bestätigen.