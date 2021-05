Manuel Ortlechner, Kapitän der letzten Austria-Meistermannschaft, wird neuer Sportdirektor von Austria Wien.

ORT IM INNKREIS/WIEN. Manuel Ortlechner, gebürtiger Orter, spielte von 2009 bis 2015 für die Profimannschaft der Wiener Austria. Nun kehrt er als Sportdirektor zurück zu dem Verein, mit dem er in der Saison 2013/2014 auch Championsleague spielte. Der 41-Jährige bekommt einen Vertrag bis 2023 mit einer Option auf ein weiteres Jahr. „Ich möchte mich beim Verein für das große Vertrauen bedanken, das mir entgegengebracht wird. Ich brenne auf diese Aufgabe. In den nächsten Wochen stehen viele wichtige Entscheidungen an. Ich werde mich mit vielen Menschen zusammensetzen, Ideen abstimmen und versuchen, meine Vorstellungen einzubringen. Wir alle wissen, dass die aktuelle Situation keine einfache ist. In diesem Verein steckt viel Potenzial, gemeinsam muss es uns gelingen, dass Austria Wien wieder Spaß macht", wird Ortlechner auf der Vereinshomepage zitiert.