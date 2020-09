RIED. Nach einer 1:2 Niederlage der SV Guntamatic Ried gegen Blau-Weiß Linz beim dritten Testspiel wird es für die Rieder Kicker am Sonntag, 13. September ernst: Das erste Bundesliga -Match steht an. Gespielt wird zuhause in der josko-Arena gegen WSG Swarovski Tirol, Anpfiff ist um 14.30 Uhr. Anschließend geht es für die Rieder am 20. September auswärts gegen FK Austria Wien weiter, bevor am 26. September das nächste Heimspiel gegen FC Red Bul Salzburg ansteht.

Markus Lackner wechselt zur SV Guntamatic Ried

Als weiteren Neuzugang meldet die SV Guntamatic Ried den 29-Jährigen Verteidiger Markus Lackner, der von Sturm Graz ins Innviertel wechselt. „Markus Lackner ist ein absoluter Wunschspieler von uns. Wir waren noch auf der Suche nach einem großen Defensivspieler, der auf vielen Positionen einsetzbar ist. Wir wollten einen routinierten Spieler haben. Wir sind sehr froh, dass es nach langen Verhandlungen schlussendlich geklappt hat“, erklärt Gerald Baumgartner, sportlicher Leiter und Cheftrainer der SV Guntamatic Ried.

Steckbrief Markus Lackner:

• geboren am 5. April 1991 in Baden

• Nationalität: Österreich

• Größe: 191 cm

• Position: Abwehr

• Vereine: FC Admira Wacker Mödling (2000-18), First Vienna FC (Leihe, 2011-12), SV Horn (Leihe, 2013/14), SK Sturm Graz (2018-20), FC Admira Wacker Mödling (Leihe, 2019/20), SV Guntamatic Ried (seit 2020); U18-Nationalspieler