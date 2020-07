Vom 3. bis 5. Juli war es endlich wieder soweit. Nach den strengen Einschränkungen infolge der COVID-19 Pandemie, fand am ersten Juliwochenende zur Freude vieler Reiterinnen und Reiter das erste Vielseitigkeitsturnier in Oberösterreich in diesem Jahr, auf der Anlage des Pferdezentrums Stadl-Paura, statt. Dabei durfte ein Reiter-Pferd-Paar natürlich nicht fehlen. Die Europameister von 2018, Nadja Lang und ihr Starello, gingen für den Reitverein Waldzell in der Haflinger Vielseitigkeit der Klasse L an den Start. Bei brütend heißen Temperaturen stellten sie sich den Prüfungen in Dressur, Springen und Gelände. Das Paar führte von Beginn an, obwohl es ihnen das starke Starterfeld nicht leicht machte. Letztlich konnten ein Abwurf im Springen und ein Fehler für Zeitüberschreitung im Gelände nichts an den mit Abstand hervorragenden Leistungen von Nadja und Starello ändern. Das Paar siegte und holte sich die verdiente Schleife für den ersten Platz.