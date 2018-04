Dorf an der Pram feiert Warm Up Clubbing

22.04.2018, 11:37 Uhr

Super Partystimmung beim Warm Up Clubbing der Union SGS Dorf an der Pram in der W.E.B.-Halle

DORF AN DER PRAM (zema). Das Warm Up Clubbing der Union SGS Dorf an der Pram ging bereits zum 11. mal über die Bühne. Namhafte Dj´s wie Kriss Miles, DJ Fab Toulouse, DJ Rudi Mc und DJ Michael Feiner hielten das Partyvolk immer in Schwung und sorgten für ein tolles Partyfeeling. Die Kicker der Union hatten alle Hände voll zu tun, um die durstigen Gäste mit frischen Getränken bei Laune zu halten. Auch für die hungrigen Partygänger wurde vorgesorgt. Die Feuerwehr Hinterndobl war für die Parkplatzeinweisung an eingeteilt. Die Security war für ein friedvolles Event zuständig. Die Partyhalle war mit der Lasershow und der LED-Wand hinter dem DJ-Pult der Hingucker an diesem Abend. Im daneben stehenden Partyzelt war noch eine lange Bar eingerichtet, wo sich die meist jungen Gäste etwas ruhiger feiern und zurückziehen konnten. Aus allen Regionen kamen die Partyhungrigen in Tanz- und Feierlaune zu diesem größeren Partyevent angereist.