CNH-STEYR SCHÜLERTAGE

Höhepunkt des 1. Agrartechnikjahres an der HTL Ried mit den Schülertagen im Traktorenwerk von Steyr/CASE IH in St. Valentin.

Den 30 begeisterten Jungtechnikern, über alle Maschinenbaujahrgänge der HTL Ried hinweg, wurde eine tolle Veranstaltung mit spektakulären Einblicken geboten. Gestartet wurde im Experience Center mit einem Image Video, Produktpräsentation und Gruppeneinteilung und anschließender Werksführung.Die Steyr-Traktorenwerke sind dem CNH-Konzern (Case-New-Holland) eingegliedert. Im Werk St. Valentin wird dabei die Endmontage der meisten Traktoren-Modelle durchgeführt. Etwa alle 10 Minuten verlässt ein Traktor die Produktionshallen. Konstruktions-, Entwicklungs- und Versuchsabteilungen sind ebenfalls schwerpunktmäßig in St. Valentin angesiedelt. Vier Schüler aus den Abschlussklassen der HTL Ried arbeiten momentan an sehr anspruchsvollen Diplomarbeiten gemeinsam mit CNH-Steyr.Auch technische Informationen durften bei der Veranstaltung keinesfalls zu kurz kommen. So wurde sehr ausführlich anhand eines Modells das stufenlose CVT (Continuously Variable Transmission) Getriebe vorgeführt. Selbstverständlich stand auch Smart Farming auf der Tagesordnung, wo in Grundzügen das AFS-Konzept (Advanced Farming System) vorgestellt wurde. Hier kann eine Spurgenauigkeit von bis zu 2,5 cm erreicht werden, es findet auch im Innviertel bereits verbreitet Einsatz!Die Highlights für die angehenden Ingenieure lagen ganz klar beim Praxiseinsatz und im Wettbewerb. Bei diesem Wettbewerb musste man mit einem Steyr-MULTI 4110 im Vor- und Rückwärtsgang einen Slalomparkour bewältigen, allerdings wo Lenkrad und Einschlag gegengesetzt verliefen! Beim anschließenden Praxisteil konnten unsere HTLer mehrere Traktorentypen testfahren, wo auch das größte Steyr-Modell „Terrus“ mit 300PS nicht fehlen durfte.