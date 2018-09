23.09.2018, 11:02 Uhr

Einladung: Am Fr. 19. Oktober um 18.00 Uhr findet das 16. Feuerwehr-Stockturnier in der Stockhalle Mehrnbach statt.Das Turnier wird wild geschossen und es gibt Jausen- u. Bierpreise für alle Mannschaften.Anmeldung: bei Mittermaier Alois 0650 72 68 601 oder per Mail aloismittermaier@gmx.at.U. Mehrnbach-ESV wünscht allen Teilnehmer viel sportlichen Erfolg.Organisator Mittermaier Alois           Obmann  Steinbinder Michael