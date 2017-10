Österreich liest – Lesung mit Josef Zweimüller in der Bücherei Aurolzmünster

Von 16. bis 22. Oktober 2017 wird im ganzen Land wieder das Lesen gefeiert, wenn mit „Österreich liest“ das größte Literaturfestival Österreichs in die zwölfte Runde geht. Die feine und aktive Bibliothek Aurolzmünster, die sich auch heuer wieder an dieser Aktion beteiligt, freut sich sehr, den innviertler Autor und Künstler Josef Zweimüller für eine Lesung gewonnen zu haben.



Vorstellen wird Zweimüller sein aktuelles Buch „Wolkenziegel“, in dem Schicksalsschläge und Lebenslust so direkt und unverfänglich aufeinander treffen, wie man es selten liest. Unterhaltsam, klug und mit Sinn für das Skurrile erzählt er in zehn Geschichten von der Suche nach Nähe und neuen Zufluchtsorten. Und natürlich kommt bei Josef Zweimüller nie der Humor zu kurz. Wer also erfahren möchte warum ein Uhu zum Festtagsbraten wird, Geldhaie mit Hunderteuroscheinen gefüttert werden, ein Hautausschlag spätes Eheglück bringt oder eine Giraffe von einer Kinderrutsche stürzt, sollte diese Veranstaltung am 17. Okt. um 14:30 besuchen.www.zweimueller.net