Aspöck Systems setzt auf Andorfer HTL-Maturanten

28.04.2017, 16:03 Uhr

Drei gemeinsame Maturaprojekte waren es heuer – auf zwei möchte die Firma sogar Patent anmelden.

ANDORF, STEEGEN (ska). Aspöck Systems in Steegen, Bezirk Grieskirchen, entwickelt und produziert Leuchten und Komplettlichtanlagen im Zwölf-Volt-Bereich für Agrar, Automotiv, Zweirad sowie Caravan und im 24-Volt-Bereicht für Lkws und Anhänger.Besonders wichtig dabei: Die Beleuchtungskörper und Lampengehäuse müssen vor Spritzwasser, Regen und Schmutz geschützt werden. Und genau hier kommen die Maturanten der HTL Andorf ins Spiel.

Julian Kittl und Felix Ahamer entwickelten ein Gerät, mit dem Dichtungsmaterialien einer Druckprüfung unterzogen werden können. Eine Kraft-Weg-Kennlinie ist dafür nötig laut Daniel Strubreiter, Konstruktionsleiter bei Aspöck Systems. Die Maturanten tüftelten deshalb an einer Waage kombiniert mit einem Wegmesssystem und einer über Schrittmotoren angesteuerten Druckplatte, was sich am Ende als effektivste Lösung zur Ermittlung dieser Kraft-Weg-Kennlinie entpuppte."Jetzt ist es uns möglich, die Dichtungen auch in der Simulation eindeutig nachbilden zu können und das hilft uns, Fehler sowie nachträgliche, teure Änderungen am Bauteil vermeiden zu können", fasst Stubreiter den Nutzen des Projektes kurz zusammen.Neben diesem Projekt mit Kittl und Ahamer hat Aspöck Systems im diesjährigen Maturalehrgang noch zwei weitere Projekte mit der HTBLA Andorf durchführen lassen. Über diese darf laut Lehrer Richard Lechner noch nicht berichtet werden, um eine Patentanmeldung nicht zu gefährden.Aspöck Systems weiß um das Potential der HTL-Maturanten. In den letzten drei Jahren aht die Firma rund sechs Absolventen eingestellt.