Mit Eis und aktuellen Infos stellten sich Vertreter des OÖVP-Arbeitnehmerbundes bei Betrieben in Rohrbach ein.

BEZIRK ROHRBACH. Eine willkommene Erfrischung in einem herausfordernden Sommer brachten Vertreter des ÖAAB den Arbeitnehmern in Rohrbacher Betrieben. Neben der Abkühlung in Form von Eis gab es aber auch aktuelle Infos zu Corona-Hilfsmaßnahmen und der steuerlichen Entlastung für alle Interessierten. "Gerade Arbeitnehmer und Familien mit Kindern haben in den letzten Monaten Bemerkenswertes geleistet. Sie werden durch die aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung entlastet. Zusätzlich wird Menschen, die durch die Coronakrise in Not geraten sind besonders geholfen“, sagt ÖAAB-Bezirksobfrau und Landtagsabgeordnete Gertraud Scheiblberger.

Einen Überblick über alle Corona-Maßnahmen für Arbeitnehmer und Familien, vom Familienhärteausgleich bis zur Möglichkeit von steuerfreien Bonuszahlungen, findet man in einer eigens angefertigten ÖAAB-Infobroschüre, die kostenlos bestellt werden kann unter 0732/662851.