Zum 25 jährigen Firmenjubiläum ließ sich der Chef vom Säge - und Hobelwerk Seirl (Frasmühle) aus Sarleinsbach etwas ganz Besonderes einfallen.

Josef Seirl baute aus einem ca. 200 Jahre altem Baumstamm eine wunderschöne neue Kapelle. Diese wurde am Firmengelände aufgestellt und am heutigen Maria Himmelfahrtstag feierlich von Abt Lukas Dikany und Pfarrer Franz gesegnet.

Obwohl Petrus die Regenschleusen geöffnet hat sind dennoch viele Gläubige der Einladung gefolgt und haben an der Segnung teilgenommen.

Im Anschluss sorgte Haselböck Gust noch für eine tolle Stimmung und auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.