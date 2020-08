Von 23. bis 29. August findet die siebte XTREMEtour des Landes Oberösterreichs statt. Eine Tour von und mit 12 jugendlichen Oberösterreichern, die am Gipfel des Dachsteins startet. Eine Tour, deren Besonderheit in der naturnahen Streckenführung durch die traumhafte Landschaft unseres Bundeslandes liegt, sowie in den sportlichen Leistungen der sechs Zweierteams.

BEZIRK ROHRBACH. In sieben Tagesetappen werden die Teilnehmer über mehr als 180 Kilometer und 8.300 Höhenmeter auf Schnee, im Fels und am Wasser nach Gmunden unterwegs sein, wo nach einem täglichem Voting durch die Fans zu Hause sowie der Bewertung der Guides und der Summe aller Tageschallenges ein Gesamtsiegerteam gekürt wird.



"Tour ist ein Meilenstein"

Die erste Hürde am Weg nach Gmunden haben die sechs Damen und sechs Herren bereits genommen. Sie setzten sich beim finalen Casting gegen die letzten 40 Mitbewerber durch und erhielten einen der begehrten Teilnahmeplätze. Maria Kehrer ist eine der Glücklichen. Zusammen mit Georg Erlinger aus Herzogsdorf wird die junge Dame aus Putzleinsdorf in den Wettbewerb gehen. „Ich werde auf alle Fälle mein Bestes geben, aber alleine an dieser Tour teilzunehmen, ist ein absoluter Meilenstein für mich“, freut sich Maria Kehrer auf den Startschuss am 23. August am Fuße des Krippensteins.

„Die XTREMEtour ist ein reines Outdoorevent, mit einem sehr überschaubaren Personenkreis, was es uns ermöglicht, die Tour unter Einhaltung aller Bestimmungen sicher durchzuführen“, so der Veranstalter Walter Schörkhuber von der 4youCard des Landes Oberösterreich über die bevorstehende siebente Durchführung.



Verfolgt werden kann die XTREMEtour020 auf www.xtremetour.at oder über die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram.