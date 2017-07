Aktiver "Vereinsmeier" feiert seinen 70er

20.07.2017, 11:55 Uhr

Franz Thaller hat sich immer intensiv am Vereinsleben in Hofkirchen beteiligt.

30 Jahre Gemeinderat

HOFKIRCHEN. Franz Thaller aus Hofkirchen feierte Mitte Juli seinen 70. Geburtstag. Die große Gratulantenschar bestand durchwegs aus noch aktiven und ehemaligen Vereins- und Gemeindefunktionären der letzten Jahrzehnte. Kein Wunder – war doch der beliebte rührige Jubilar selbst bis vor kurzem in vielfacher Weise Funktionär seiner Heimatgemeinde am Naturwunder Donauschlinge Schlögen.In beruflicher Hinsicht war Franz Thaller als Tischler- und Glasermeister sowie geprüfter Bestatter aktiver Funktionsträger der einschlägigen Innungen und Wirtschaftskammerorganisationen. Arbeit war für den langjährigen Unternehmer neben der ehrenamtlichen öffentlichen Tätigkeit Programm für sein bisheriges Leben. 30 Jahre war er in Hofkirchen Gemeinderat, Mitglied des Gemeindevorstandes und sogar 15 Jahre lang Vizebürgermeister. Über 20 Jahre lang war der Jubilar ÖVP-Ortsgruppenobmann und Vorstandsmitglied sowie teilweise Obmann in etlichen örtlichen Vereinen.

Veteranenverein abgegeben

Einfühlsamer Zeitgenosse

Mit der Funktion des Veteranenvereins-Obmannes hatte der Jubilar heuer zu Jahresbeginn seine letzte offizielle Vereinsfunktion zurückgelegt. Viel Positives hat Franz Thaller während der vergangenen fünf Jahrzehnte für die Bevölkerung seiner Heimatgemeinde geschaffen und bewegt. Er könnte wohl ein interessantes einschlägiges Buch schreiben."Ein großes Dankeschön gilt ihm vor allem für die unzähligen tatkräftigen Arbeitsleistungen bei der Weiterentwicklung unserer Gemeindeinfrastruktur und unseres Ortsbildes sowie für den einfühlsamen Umgang mit den Gemeindebürgern", sagte Bürgermeister Martin Raab. „Franz Thaller war nicht zuletzt auch ein versöhnender Pol in schwierigen Zeiten der Marktgemeinde Hofkirchen“ fügt Raab hinzu.