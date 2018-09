Mit dem Ballon über den Moldaustausee schweben

18.09.2018, 13:31 Uhr

Zum zweiten Mal wird heuer die touristische Sommersaison der Ferienregion Lipno mit einer Ballonfahrt über dem Moldaustausee verlängert.

Stille, aber viel Adrenalin

Zur Sache



BEZIRK (anh). Mystisch stehen die böhmischen Fichten da. Langsam bahnt sich die Sonne ihren Weg durch das Nebelmeer und lässt das Gras erstmals an diesem Tag glitzern. Kurze Zeit später klart der Himmel ganz auf. Und es kann endlich los gehen. – Genau ein solches Szenario wünschen sich die Mitglieder des Tourismusverbandes Lipensko auch für das Wochenende vom 28. bis 30. September, denn an diesen Tagen können Interessierte mit Ballons die Region rund um den Moldaustausee von oben betrachten. Bis zu 20 Ballons sollen dann zwischen den Wolken hängen und damit die touristische Sommersaion noch für ein paar Stunden verlängern. "Während des Sommers sind praktisch alle Betten im Lipno-Gebiet besetzt. Aber sind die Ferien vorbei, so nimmt auch die Besucheranzahl rasch ab", bedauert Irena Pekarkova, Bürgermeisterin vn Cerna v Posumavi. Die Menschen vom Böhmischen Meer, wie der Stausee oft genannt wird, leben jedoch vom Tourismus. Deswegen suche man nach Wegen, um die Saison zu verlängern und den Besuchern als Abschluss noch etwas Besonderes zu bieten.Und etwas Besonderes, das ist so eine Heißluftballon-Fahrt allemal. Auch Adrenalin wird am Tag des Geschehens so einiges verschüttet, denn es ist nicht immer klar, ob der Ballon aufsteigen kann oder nicht. "Hier dreht sich die Windrichtung oft, aber auch Windlosigkeit ist nicht unproblematisch. Das große Wasser des Stausees kann bei Windlosigkeit eine unangenehme Falle für die Landung werden. Außerdem sind das Militärgebiet Boletice und der Nationalpark Sumava nicht weit, über die man einen speziellen Modus fliegen muss", erklärt Pavel Bozon vom Unternehmen und Mitveranstalter Balonove lety. Schwebt man aber erst einmal über den Wipfeln, so taucht man nicht nur ein in eine unbeschreibliche Stille, sondern genießt zudem einen Panorama-Rundlblick der Extraklasse. "So ein Flug ist viel intensiver als beispielsweise das Gebiet mit einem Flugzeug zu erkunden", sagt auch Jiri Manek, Vorsitzender des Tourismusverbandes Lipensko und Hauptorganisator der Veranstaltung. Im letzten Jahr – beim ersten Event dieser Art – waren rund hundert Passagiere an Bord gegangen bzw. in die Ballonkörbe gestiegen.Die Ballon-Flugtickets für den 28. bis 30. September kosten 3.500 Kronen und können in allen regionalen Informationszentren, auf allen Gemeinden und in allen Unterkünften der Lipno-Region bestellt werden. Der Hauptflug ist für Freitag, 28. September, geplant. Es dürfen keine Kinder unter acht Jahren oder Personen, die kleiner als 140 Zentimeter groß sind, sowie schwangere Frauen mitfliegen. Sollte das Wetter nicht mitspielen, so ist die Karte noch zwei weitere Jahre gültig. Mehr Informationen: jiri.manek@tslipenska.cz, +420/731530475.