"Fantastische Reptilien und ihre Geschichten", so lautet der Titel eines soeben veröffentlichten Buches mit verschiedenen Erzählungen. Die Herausgeberin Katrin Leutgeb ("Leuchtgelb") ist Lehrerin in Wien und hatte die Idee zu dieser Sammlung bei Gesprächen mit ihrer Schulklasse. Fantastische Drachen und prächtige Fabelwesen kennen die Schüler aus dem Kino, aber kein einziges Reptil in Österreich. Zudem sind Begegnungen mit Kreuzottern, Nattern, Schildkröten und Eidechsen immer seltener geworden. Bebauung, Zubetonierung, Begradigung von Flußläufen usw. engen den Lebensraum von Reptilien immer mehr ein.

Projekt zum Schutz der Reptilien

14 Autor*innen setzen deshalb diesen Reptilienarten mit ihren Erzählungen und Gedichten ein literarisches Denkmal, das auch wieder ein Bewußtsein für die Natur schaffen möchte. Es kommt ganz ohne den mahnenden Zeigefinger aus. Die lockeren Geschichten eigenen sich zum Vorlesen, Weitererzählen und Nachforschen. Die zahlreichen Illustrationen im Buch stammen aus der Tintenfeder von Katrin Leutgeb. Der Erlös aus dem Verkauf des Buches kommt Projekten zur erneuten Ansiedelung und zum Schutz dieser Tiere in Österreich zugute.

Eidechse als Vorbild

Der Autor dieser Zeilen hat mit seiner Geschichte „Morgen vielleicht“ auch selbst einen Beitrag für das vorliegende Buch geleistet. Darin ändert ein erfolgreicher Anwalt auf einer Wochenendreise sein Leben. In der Midlifecrisis entdeckt er, dass er durch seine Fokussierung auf den Beruf sein Leben immer mehr aufschiebt. Die Eidechse dient als Vorbild für eine Veränderung. Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten.

Ausstellung in SOHO Ottakring

In den SOHO Studios Ottakring gibt es am Samstag, 18.12.21, 10-18 Uhr auch eine begleitende Ausstellung mit dem Titel "Struktur/Natur-Ausstellung". Die Herausgeberin Katrin Leutgeb wird vor Ort sein.

Vernissage ist bereits am Freitag, 17.12.21, 18 Uhr.