Salzburger Faschingsgilde

Wir laden Euch recht herzlich zum Faschingsbeginn in Salzburg

am Samstag, den 4. Jänner 2020 ein.

Zum Sturm auf´s Schloss Mirabell

Dazu treffen wir uns um 11.30 Uhr am am Alten Markt und marschieren um 14 Uhr von dort mit den Faschingsgilden aus Nah und Fern sowie der Schützenkompanie zum Schloss Mirabell um die Übergabe des Stadtschlüssels zu fordern.