Eine absichtlich schwere Körperverletzung ereignet sich am 23. Oktober 2021 zwischen 7.00 und 7.30 Uhr in der Guggenmoosstraße, in der Nähe der CDK Salzburg.

SALZBURG STADT. Der männlicher Täter ist im angeführten Bereich aus einem Taxi ausgestiegen und mit einem dort zufällig vorbeigehenden männlichen Passanten in Streit geraten. Nach einer verbalen Auseinandersetzung hat der Unbekannte den Fußgänger angegriffen, geschlagen und getreten. Opfer und Täter sind zu Boden gefallen. Das Opfer wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt.

Gesucht wird der Taxilenker, der den Täter zuvor in den Bereich vor die CDK gefahren hat. Der Taxilenker wäre ein wichtiger Zeuge der Auseinandersetzung. Sonstige Zeugen die Angaben zum Hergang der Tat bzw. Aussagen zu dem Täter machen können, sollen sich an den Journaldienst des Kriminalreferats Salzburg wenden.

Sämtliche Hinweise werden unter 059133 / 55 33 33 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.