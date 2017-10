"Die Würde des Menschen ist unantastbar...!" Autonomie und Würde am Lebensende

Die Stiftungsprofessur für Versorgungsforschung in der Palliative Care bietet im Zeitraum von zwei Jahren verschiedenste Veranstaltungen zum Thema „Sterben in Würde“ bei freiem Eintritt an. Unter Einbeziehung von Experten/innen aus unterschiedlichen Fachbereichen werden Bezüge zur Armutsforschung, zu Ethik, Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaften, den Gesundheits- und Pflegewissenschaften sowie zu Kunst und Kultur hergestellt.

Es ist uns ein Anliegen neben der pflegerischen, ärztlichen, ethischen/philosophischen und juristischen Sichtweise auch jene von Betroffenen bzw. deren Angehörige darzustellen.MMag. Christof Eisl - Geschäftsführer Hospiz-Bewegung SalzburgUniv.-Prof. Dr. med. Stefan Lorenzl - Neurologe und Palliativmediziner, Stiftungsprofessur Palliative Care, Institut für Pflegewissenschaft und -praxisAssoc. Prof.in Dr.in Elisabeth Reitinger - Institut für Palliative Care und OrganisationsEthik, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt-Wien-GrazMag. jur. Thomas Russegger - Stellv.-Leitung und Experte für die Errichtung von Patientenverfügungen, Salzburger Patientenvertretung - Land SalzburgUniv.-Prof. DDr. Walter Schaupp - Karl-Franzens-Universität Graz, Katholisch -Theologische Fakultät, Institut für MoraltheologieDr. Irmgard Singh - Ärztliche Leitung, Hospiz-Bewegung SalzburgDr. Ellen Üblagger MAS (pall.care) - Ärztliche Leiterin, Barmherzige Brüder, Raphael Hospiz Salzburg