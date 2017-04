Gesprächsrunde für pflegene Angehörige

AT

Salzburg: Bewohnerservice

SALZBURG. An folgenden Terminen findet jeweils am Donnerstag von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr im Bewohnerservice Lehen eine Gesprächsrunde statt.



Termine:

4. Mai

1. Juni

13. Juli

3. August

7. September

5. Oktober

2. November

7. Dezember



Es erwartet Sie fachliche Informationen und Unterstützung für betreuende und pflegende Angehörige, sowie Erfahrungaustausch in angenehmer Atmosphäre.



Es ist keine Anmeldung erforderlich.