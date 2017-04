Miguel Herz-Kestranek liest Schnitzler im Odeion

AT

SALZBURG. Am 5. Mai ab 19.30 Uhr liest Miguel Herz-Kestranek im Odeion.



Miguel Herz-Kestranek bringt Arthur Schnitzlers Sprache und Tonfall, die genaue Menschenzeichnung und den unbestechlichen Blick in das „weite Land der Seele“ auf den Punkt. Dabei verfällt er keinem Klischee, zeichnet hart und knapp Schnitzlers böse Skizzen nach und spürt gleichzeitig den sensiblen Analysten humorvoll auf.



Die ganze Bandbreite Schnitzlers zeigt der Schauspieler mit der beklemmende Studie „Ich“, dem „Ehrentag“, der tragisch komischen Burleske „Der Empfindsame“ und der köstlichen Ferialkorrespondenz zweier Jünglinge in „Der Leuchtkäfer“.



Karten und Infos unter www.odeion.at und +43 662 660 330-30