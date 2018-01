OFF-BRUNCH mit Bene Halus-Woll und Klaus Hasholzner

AT

Off Theater

SALZBURG. Am 21. Jänner ab 10.00 Uhr findet der Jazzbrunch im Off Theater statt.



Zwei der tiefsten Instrumente treffen sich in einem musikalischen Feld, das durch das Fehlen von Harmonie- und Rhythmusinstrumenten auffällt. Diesen Raum füllen Klaus Hasholzner (b-sax) und Benedikt Halus-Woll (db) ausgehened vom Great American Songbook mit ihren improvisatorischen Dialogen, feinen Melodielinien und ihrem intuitiven Interplay. Ein spannender Genuss für die Ohren ist garantiert!