Radlkarte als Navi fürs Fahrrad

09.05.2017, 14:59 Uhr

Die App "Radlkarte Online" erleichtert die Routenplanung durch das Salzburger Land.

SALZBURG (lg). Mit der Entwicklung der Online-Radlkarte sollte die Radfahrkultur in Salzburg zusätzlich gefördert werden. "Der Aspekt der nachhaltigen Mobilität war dabei wesentlich. Uns ging es darum, mit der Online-Radlkarte den Radfahrer in der Routenplanung zu unterstützen und ergänzende Infos anzubieten. Die ‚empfohlene Radroute' steht dabei im Mittelpunkt der Radlkarte. Im Hintergrund wird ein Sicherheitsindikator berechnet, der Gefährdungspotentiale berücksichtigt", erklärt Projektleiter Josef Reithofer. Die Informationen können am PC oder als App bezogen werden. Als Zielgruppe für die App gelten Alltags-Radfahrer, Pendler, Studenten sowie Schüler.

Kombination mit Öffis

Am schnellsten Weg in die Arbeit

"Und es soll Menschen, die vom Auto auf das Fahrrad oder eben eine Kombination aus Öffis und Fahrrad umsteigen wollen, hilfreiche Informationen bieten", so Reithofer. Doch wie funktioniert die App in der Praxis? Mittels GPS wird der aktuelle Standort ermittelt, danach lässt sich entweder als Text oder durch Antippen der Straßenkarte der Zielort festlegen. Nach wenigen Sekunden erhält man die "empfohlene" und "kürzeste" Route. Sobald man den "Start"-Knopf aktiviert, erfolgt die sprachgeführte und bildliche Navigation zum Zielort – ähnlich den Navis für die Autos. Als Zusatz gibt es die Funktion des "Regenradar", das in einer Vorhersage von zwei Stunden die Regenintensität und Regenverteilung anzeigt. "Das erfolgt in Zusammenarbeit mit der ZAMG", ergänzt Reithofer. Zur Unterstützung der intermodalen Reiseplanung kann der S-Bahn-Abfahrtsmonitor an der Haltestelle aufgerufen werden. Dieser zeigt die aktuellen Abfahrtszeiten der Nahverkehrszüge an.Für den Praxistest wählten wir die Strecke von der Schwarzstraße 44 (Büro der städtischen Verkehrsplanung) in die Stadtblatt-Redaktion in der Münchner Bundesstraße 142. Die "empfohlene Route" erstreckt sich über 4,46 km und ist mit einer Dauer von 18 Minuten veranschlagt. Sie führt entlang der Salzach, auf Nebenstraßen durch Lehen und Liefering und schließlich in die Münchner Bundesstraße. Die "kürzeste Route" ist 4,19 km lang und mit 17 Minuten berechnet, führt jedoch direkt entlang der stark befahrenen Ignaz-Harrer-Straße. Ein Regenradar zeigt uns an, dass in den nächsten beiden Stunden mit keinem Niederschlag zu rechnen ist. Fazit: Die App ist auch für ortskundige Salzburger eine gute Möglichkeit, um schnell und sicher an den gewünschten Zielort zu gelangen. Durch die Möglichkeit, die Abfahrten der Nahverkehrszüge einzublenden, lassen sich Öffis und Fahrrad ideal miteinander kombinieren. "Nächstes Jahr soll das Projekt S-Bike umgesetzt werden, dann werden wir die S-Bike-Verleihstationen in die App integrieren", so Reithofer.