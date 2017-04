Spannende Sonderführung auf der Festung Hohensalzburg

„Lernen Sie Salzburgs Wahrzeichen in den Abendstunden kennen“

SALZBURG. Am 5. Mai 2017 um 19.30 Uhr findet auf der Festung Hohensalzburg wieder eine spannende Sonderführung unter dem Motto „Lernen Sie Salzburgs Wahrzeichen in den Abendstunden kennen“ statt.Die Route beginnt im Salzmagazin, wo ein kurzer Einblick in die Entstehungsgeschichte der Festung vermittelt wird. Von der Bildergalerie geht es weiter, vorbei an der Folterkammer, auf die 100 m über der Stadt liegende Aussichtsplattform des Reckturms. Ein Teil des 500 m langen Wehrganges führt nun die Gruppe bis zum Salzburger Stier. Weiter geht’s bei der Georgskapelle und der alten Pfisterei in die Kuenburgbastei über den Schlangengang zum Bürgermeisterturm.Beeindruckende Licht- und Schattenspiele, ein faszinierender Ausblick über die Stadt und spannende geschichtliche Hindergründe über die Entstehung der Wehranlage lassen diesen Abend für jeden Besucher zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Achtung: Jeder Besucher sollte unbedingt eine Taschenlampe mitbringen! Die Führungen finden bei jedem Wetter statt!Treffpunkt: Infopoint (Eingang für den Innenbereich)Beginn: 19:30 UhrKosten: Erwachsene 6,20 Euro, Kinder 3,80 EuroAufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unbedingt erforderlichunter Tel: 0043-662-842430-11 oder office@festung-hohensalzburg.at.