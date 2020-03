Die Landjugend und der Bauernbund Schardenberg laden auch heuer wieder zur Mostkost ein. Am Samstag den 21. März bei Familie Schachner in Fraunhof 15. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Heuer mit selbstgemachtem Most des letzten Jahres. Das Barzelt wird ab 21 Uhr von der Landjugend eröffnet. Die Anlieferung der Möste ist am Freitag den 20.März von 18 Uhr bis 20 Uhr. Auf euer Kommen freut sich der Bauernbund und die Landjugend Schardenberg.