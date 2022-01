Noch keine Ideen für den Valentinstag? Die BezirksRundschau hat fünf Tipps für Sie zusammengestellt.

BEZIRK (tazo). Paare auf der ganzen Welt nutzen den 14. Februar, um sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen und zugleich den anderen mit Liebesbotschaften in Form von kleinen Aufmerksamkeiten zu überraschen. Immer eine gute Wahl sind Blumen oder Schmuck. Ebenso nie verkehrt ist es, die Herzdame zu einem romantischen Essen auszuführen. Manche Gastronomen bieten spezielle Menüs an, so wie die "Orangerie" in Schärding. Zum krönenden Abschluss eines romantischen Tages kommt eine Ballonfahrt über Schärding genau richtig. Wellness & Entspannung gibt es dann im Royal Beauty in Andorf.

Funkelnde Geschenke



Valentinstag rückt näher und Sie wissen nicht, was Sie verschenken möchten? Dann greifen Sie zu Schmuck. Wahre Werte schenken mit einem funkelnden Damenring. Ein 18 Karat Weißgoldring, besetzt mit Brillanten und einem Aquamarin. Aus dem Juwelenwerk in Schärding.

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 09 bis 18 Uhr

Samstag 09 - 13 Uhr

Kontakt: 07712/5585

Web:www.myfinejewellery.at

Im 7. Himmel schweben



Entdecke und erlebe die Schönheiten von einer der schönsten Städte Oberösterreichs aus der Vogelperspektive - die Barockstadt Schärding. Im Korb am großen Ballon hängend seht Ihr beim Aufstieg langsam zu wie die Zuschauer immer kleiner werden und letztendlich von der unglaublichen landschaftlichen Schönheit komplett aus dem Blickfeld verdrängt werden.

Infos: www.ooe-adventures.at oder office@ooe-adventures.at

Sag es durch die "Blume"



Kleine Geste mit großer Wirkung. Mit einem schönen Blumenstrauß machen Sie am Valentinstag garantiert jeder Frau eine Freude. Toll duftende Sträuße zählen einfach zu den Klassikern unter den Valentinstags-Geschenken und dürfen an diesem besonderen Tag nicht fehlen. Gerade Rosen gelten als Symbol für Romantik & Liebe. Eine große Auswahl an fertigen Sträußen und Gestecken finden Sie garantiert bei Blumen Mayer in Andorf.

Verschenke "Royal Beauty"



Viele "dürsten" nach Berührung, Massage und Wohlbefinden. Da ist die Ayurvedische Ganzkörperbehandlung "Ayurasan" - eine vitalisierende Meridianmassage für Gesicht, Kopf und Körper inklusive Lymphstimulation mittels Rohseidehandschuh und Düften aus Rose, YlangYlang und Sandelholz - genau das Richtige. Spürbare Entspannung und neue Energie durch Aktivierung der Reflexzonen - bei Royal Beauty in Andorf.

Romantik pur: Valentinsbox



Romantik pur verschenken mit der „Valentinsbox“ aus der Orangerie in Schärding. Genuss pur - mit roten Rosen, etwas Süßem mit einem romantischen Spruch und natürlich etwas Prickelndes für schöne Stunden. Diese Valentinsboxen sind erhältlich am 13. und 14. Februar direkt in der Orangerie in Schärding. Der Preis für die Valentinsbox beträgt 18 Euro.

Um Vorbestellung wird gebeten unter 07712/90180.